¡Se va por la puerta grande! Tras ser unas de las voces principales de la agrupación desde sus inicios, Los Kjarkas anunció la despedida de su fundador, Gonzalo Hermosa, por lo que realizarán una gira en nuestro país para que su público lo despida por todo lo alto.

Cabe precisar que la agrupación boliviana ofrecerá un multitudinario concierto este sábado 4 de octubre en el Estadio Nacional. Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Teleticket.

“Tengo sentimientos encontrados en este momento, porque me da una enorme pena despedirme de los escenarios de mis compañeros y de mi público que me estuvo apoyando durante todos estos años. Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me han dado en el Perú y en todos los países que hermos visitado”, expresó Gonzalo Hermosa.

“Esta presentación que haremos en el Estadio Nacional será inolvidable, por eso invito a nuestro público a que nos acompañe en esta noche muy especial para mí y Los Kjarkas. Tocaremos lo mejor de nuestra música y les prometemos que disfrutarán de principio a fin nuestro show”, agregó el fundador de Los Kjarkas.

SE VAN DE GIRA POR EL PERÚ

Cabe destacar que Los Kjarkas también se presentarán el algunas ciudades de nuestro país, para despedir a su fundador Gonzalo Hermosa. Primero estarán tocando el 11 de setiembre en Juliaca, luego el 12 de setiembre en Arequipa, posteriormente el 19 de setiembre en Huánuco y finalmente el 07 de octubre en Piura.

Recordemos que Los Kjarkas estarán ofreciendo un gran concierto este sábado 04 de octubre en el Estadio Nacional. La pre venta entradas inició con un 20% de descuento a través de Teleticket.