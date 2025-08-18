Después de más de cuatro décadas llenas de música, éxitos y millones de corazones conquistados, Guillermo Dávila vuelve a Lima para ofrecer un concierto íntimo y lleno de emociones.

Este sábado 6 de septiembre de 2025, a las 8:00 p.m., el Anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario donde reviviremos juntos esas canciones que marcaron una época y siguen sonando en nuestra memoria.

Esta presentación forma parte de su exitosa gira internacional “Cantaré para ti…”, que ya ha emocionado a miles de fans en Miami, Ecuador, Ciudad de Panamá y Aruba, con teatros repletos y ovaciones interminables. La crítica lo describe como un espectáculo donde el artista se entrega por completo y logra una conexión única con su público.

En Lima, Guillermo nos invita a un viaje en el tiempo, con esos clásicos que nos hicieron soñar, enamorarnos y vivir momentos inolvidables: “Solo pienso en ti”, “Barco a la deriva”, “Fabiola”, “Tesoro mío” … canciones que hoy siguen teniendo la misma magia de siempre.

“Lima siempre me recibe con el corazón abierto. Esta será una noche para reencontrarnos, cantar y compartir lo que nos une: la música”, expresó el artista con emoción al hablar de este esperado regreso.

Entradas a la venta en Joinnus, con localidades numeradas para disfrutar de la mejor experiencia.

También disponibles a través de Yape, con beneficios exclusivos para quienes compren de manera digital y anticipada.