Happy Cat Producciones, presenta “Que Dios nos coja confesados”, una divertida y original obra de teatro, éxito en España, escrita por Rodrigo Sopeña y el recordado Alberto “Piwit” Papa - Fragomén, actor y escritor argentino, que durante los años 80s co-protagonizó en nuestro país, “Los Gusanosaurios”.

Es una mezcla de suspenso y humor negro, en la mejor tradición de las historias de policías y ladrones. Está interpretada por un elenco de primer nivel encabezado por Laly Goyzueta, con Hugo Salazar, Pedro Olórtegui, y Carlos Bañuelos, el recordado “Gato” de Carmín, en su retorno al teatro nacional.

TRAMA

El sacerdote Julián (Carlos Bañuelos) visita a la marquesa Pilar (Laly Goyzueta), que posee un valioso cuadro del siglo XVII. El inspector (Pedro Olórtegui) ha chequeado las medidas de seguridad y descarta que un ladrón pueda llevárselo. Pero al sacerdote no se le escapa una, y sospecha que el gasfitero Floren (Hugo Salazar) está planeando un robo. Chapucero, sí, pero robo al fin y al cabo…

“Que Dios nos coja confesados”, dirigida y producida por el mismo Carlos Bañuelos, es una comedia ágil, con giros inesperados y situaciones absurdamente divertidas, donde robarle al ladrón, no necesariamente garantiza el perdón.

Desde el 15 de agosto en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma – Miraflores. Entradas en Joinnus. Funciones: viernes, sábado y lunes: 8 p.m. domingo: 7 p.m.