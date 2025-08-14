El icónico personaje infantil “La Vaca Lola”, que ha cautivado a millones de niños en América Latina y el mundo, se presentará por primera vez en Lima con un show que promete ser una experiencia inolvidable. El evento se realizará el domingo 2 de noviembre en el Teatro del Colegio San Agustín, en San Isidro. La preventa de entradas inicia mañana jueves 14 de agosto a través de joinnus.com con un 15% de descuento con tarjetas BBVA.

Este espectáculo, producido por IDOS y Toycantando, combina música, humor, efectos visuales y un mensaje de conciencia que fomenta el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales.

A través de un montaje innovador, el escenario se transformará en un “mundo en las nubes” donde “La Vaca Lola” y sus amigos interactuarán con el público, interpretando coreografías llenas de energía y las canciones más queridas por los niños.

Más allá de la diversión, el espectáculo tiene como objetivo reforzar valores y despertar la curiosidad de los más pequeños por la naturaleza. Cada número musical y escénico ha sido diseñado para estimular la imaginación y transmitir mensajes positivos, en un entorno seguro y familiar.

Un show ampliamente aplaudido por la crítica en el mundo y reconocido como un espectáculo lleno de magia e ilusión para los pequeñines.

La puesta en escena contará con un gran despliegue técnico, que incluirá efectos especiales, escenografía de alto impacto, iluminación teatral y vestuarios coloridos. La experiencia está pensada para niños desde los 2 años, pero su diseño busca que toda la familia pueda disfrutarla. Es importante destacar que los menores de 18 años deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

