Milett Figueroa tendrá este sábado una reveladora entrevista con la Chola Chabuca en el programa “Esta Noche”, donde por primera vez abrirá su corazón para contar detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Además, por primera vez el conductor argentino se enlazará con un medio peruano para señalar que la modelo es el amor de su vida.

“Su belleza despierta escándalos y todos quieren saber de ella”, es la frase para la presentación de Milett Figueroa en la promoción del programa “Esta Noche”, que se emite todos los sábados después de “El Reventonazo”.

Hace casi tres años la vida de Milett Figueroa dio un giro de 180 grados cuando fue invitada a participar en el reality “Bailando”, que conducía Marcelo Tinelli en Argentina, y en pocas semanas iniciaron un romance que se mantiene hasta hoy.

En el programa, Milett revela cómo surgió el romance con Marcelo Tinelli y aclara que nunca ha terminado la relación, como se ha especulado en varias oportunidades y que tiene una buena relación con su familia.

TINELLI ENAMORADO

En tanto, Marcelo Tinelli también se hizo presente en “Esta Noche” para expresar sus sentimientos para la modelo.

“Ella es mi novia, mi mujer. Te amo, amor; te amo, mi vida”, ha señado el conductor argentino; quien también envió saludos a doña Martha Valcárcel a quien llama cariñosamente “suegra”.

El programa “Esta Noche” se ha convertido en el líder de su horario desde su estreno en abril de este año, donde han participado figuras como Pamela López, Marisol, Lucía de la Cruz, La Chilindrina, Edgar Vivar y hasta Carlos Villagrán.