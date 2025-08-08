La conductora de televisión y empresaria Gisela Valcárcel presenta “WIN by Gisela”, una nueva línea de ropa deportiva creada en colaboración con la reconocida marca peruana WIN. Combina piezas en tendencia con un enfoque en la comodidad, pensada para mujeres que buscan sentirse bien y lucir bien en todo momento

“Hay proyectos que te llenan el corazón… y este es uno de ellos”, cuenta Gisela, quien confiesa que ya usaba prendas de la marca mucho antes de conocer a quienes la lideraban.

“Un día, cuando me iba de viaje, me di cuenta de que la ropa que más usaba era cómoda, me hacía sentir bien y me encantaba cómo se veía. Le di vueltas a la idea y soñé con compartir ese estilo con otras mujeres”.

Gisela sabía que WIN era una marca peruana y decidió llamar a la directora de la compañía, así nació “WIN by Gisela”. Desde entonces, ambas comenzaron a trabajar juntas en una propuesta que refleja el estilo de vida de Gisela: funcional, moderno y auténtico.

Cada prenda ha sido seleccionada con detalle para que, además de lucir bien, haga sentir bien. “Todas debemos sentirnos cómodas con lo que nos ponemos… y por supuesto, ¡para lucirnos! Porque, ¿a quién no le gusta que su amiga le diga: ‘¡Qué bien te ves!’?”, añade.

“WIN by Gisela” marca una nueva etapa en la vida de la empresaria, una que celebra no solo su evolución personal, sino también el talento emprendedor de las mujeres peruanas.

“Todavía no puedo contarles todo, pero sí puedo decirles que lo que viene me emociona muchísimo. Sé que lo van a amar tanto como yo”, finaliza.