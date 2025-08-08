¡El Callao está de fiesta y la salsa no puede faltar! Todo va quedando listo para celebrar, por todo lo alto, los 189 años del Primer Puerto del Perú. El sábado 16 de agosto, el estadio Campolo Alcalde en La Perla será escenario de un evento sin precedentes con grandes exponentes de la música chalaca. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Los artistas locales confirmados para esta edición son: Zaperoko, Angeli Boza, K´Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Maryto y su Salón, todos orgullosamente chalacos. Esta selección no es casualidad: la Municipalidad del Callao, liderada por el alcalde Pedro Spadaro, ha apostado por el talento de casa.

“Somos cuna de grandes talentos y nuestras figuras locales no podían quedar fuera. Esta es una fiesta de los chalacos y creemos que es una excelente decisión tener a dignos representantes de nuestra tierra”, expresó el burgomaestre.

Una de las grandes sorpresas de esta edición es Angeli Boza, joven cantante que ha conquistado al Callao con su impresionante voz y carisma en el escenario. Considerada ya la nueva musa de la salsa chalaca, Boza no oculta su emoción:

“Estoy emocionada y feliz de cantarle a mi gente. El público chalaco es exigente, pero estoy preparada para dar lo mejor de mí”, señaló la artista.

Un cartel de lujo

El evento no solo brillará con talento local. La cartelera internacional incluye a leyendas de la salsa como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz y Gerardo Rivas, quienes pondrán a bailar a todo el estadio.

Los organizadores anunciaron que, debido a la alta demanda, se han habilitado nuevas localidades en la Zona Explanada, que ya está cerca de agotarse. Aunque hace unos meses se anunció un “sold out”, ahora hay una nueva oportunidad para adquirir entradas.

¡No te lo pierdas!

El festival Chim Pum Callao 2025, considerado el festival más importante y tradicional del Primer Puerto a nivel mundial, promete ser una verdadera celebración de identidad, cultura y buena música. La cita es el sábado 16 de agosto en el estadio Campolo Alcalde de La Perla. Las entradas están disponibles en Teleticket.