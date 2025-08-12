Con más de 30 años de trayectoria, el artista mexicano reconocido por los éxitos “Azul”, “Por amarte así”, “No podrás”, “Yo quería”, “Volver a amar”, “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas”, “Lloviendo estrellas”, entre otros temas, presentará un extraordinario repertorio musical en su nuevo show en nuestro país.
En esta nueva gira 2025, Cristian Castro vuelve al país y el público peruano disfrutará de un gran espectáculo este 24 de octubre en el Costa 21 de San Miguel.
El cantante mexicano es considerado un ícono y uno de los grandes referentes de la balada romántica en español. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.
VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para el show de Cristian Castro en Lima estarán a la venta en Teleticket desde este viernes 15 de agosto. Preventa exclusiva con tarjeta Interbank el 15 y 16 de agosto y/o hasta agotar stock de entradas.
