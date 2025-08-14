Ernesto Pimentel, creador del querido personaje “La Chola Chabuca”, contará detalles inéditos en su programa “El Reventonazo de la Chola”, de un encuentro muy especial que tuvo con dos entrañables figuras del espectáculo latinoamericano: Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

Las imágenes de este emotivo reencuentro, que ya circulan en redes sociales y que fue posteado en su cuenta personal, han despertado el interés de medios internacionales. Para Pimentel, esta experiencia tiene un significado profundo, ya que no solo celebra el legado de estos icónicos artistas, sino que también marca una etapa especial en su propia carrera.

“Es un honor poder contar los detalles de mi trabajo con Edgar Vivar en nuestro circo, que este año celebra 25 años de trayectoria. Nuestra temporada continúa hasta el 25 de agosto en Plaza Norte, y luego iniciaremos una gira por Chiclayo y otras ciudades que anunciaremos muy pronto”, comentó el artista.

Pimentel también recordó que María Antonieta de las Nieves fue su madrina en el inicio de su carrera en los circos. Por ello, reunirse con ella y Edgar Vivar es una experiencia inolvidable para el popular y querido artista. La actriz se encuentra en la recta final de su gira de despedida, con sus últimas seis funciones en la explanada de Mall del Sur.

“María Antonieta, la popular ‘Chilindrina’, fue el puente que encontré para aventurarme en el mundo del circo. Me brindó muchos consejos, amor y cariño y hoy me siento agradecido por toda su sabiduría. Los detalles del encuentro entre estos dos entrañables artistas lo contaré en mi programa”, sentenció la figura de América televisión.

Ernesto Pimentel celebra el éxito de sus programas “El Reventonazo de la Chola” y “Esta Noche”, espacios que combinan entretenimiento familiar con información relevante.

“Nos esforzamos en ofrecer un producto de calidad y una competencia sana. Agradezco profundamente a la gente que siempre me apoya con su sintonía y que nos permite seguir brindando entretenimiento para toda la familia”, finalizó el artista.