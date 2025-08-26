El próximo sábado 20 de septiembre, Lima vivirá una experiencia sin precedentes con la primera edición del Salsa Lima Festival, un espectáculo de talla mundial que hará vibrar el Estadio Nacional con más de 30 mil entradas vendidas y el 90 % de localidades agotadas en los módulos de Teleticket, a tan solo un mes de su realización.

Por primera y única vez en un mismo escenario, se reunirán las más grandes estrellas de la salsa: Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Tony Vega, José Alberto “El Canario”, Andy Montañez, Charlie Aponte, Rey Ruiz, Los Van Van de Cuba, Ray Sepúlveda, Luisito Carrión, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón y Porfi Baloa y sus Adolescentes. Un cartel de lujo que jamás se había visto en nuestra capital y que convierte a esta cita en el megaevento salsero del año.

La organización confirmó además que, en esta primera edición, el festival contará con dos escenarios estelares, permitiendo que el público disfrute de más de seis horas de salsa ininterrumpida en un espectáculo que marcará historia en el país.

Y como si fuera poco, el Salsa Lima Festival será un show nunca antes visto, con un despliegue técnico de primer nivel: pantallas gigantes de última generación, un impactante juego de luces y un sistema de sonido de alta fidelidad que garantizarán una experiencia inolvidable, a la altura de los festivales internacionales más importantes del mundo.

La expectativa es enorme y el anuncio del sold out total es inminente. Las entradas continúan a la venta en Teleticket, pero el tiempo corre y los fanáticos deberán asegurarlas cuanto antes para no quedarse fuera de una noche que promete ser irrepetible.

El Salsa Lima Festival llega para consagrar a Lima como la capital mundial de la salsa por una noche. Una cita imperdible para todos los amantes del género, que quedará grabada en la memoria colectiva de los salseros. Quedan pocas entradas a precios populares a través de Teleticket.