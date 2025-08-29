La versátil cantante peruana Brunella Torpoco vuelve a sorprender y demuestra que su talento no tiene límites. Reconocida como una de las voces más potentes de la salsa nacional, la intérprete da un giro inesperado y se atreve a explorar un género distinto: el bolero.

Su más reciente lanzamiento, “Nuestro Hijo”, es una colaboración con la destacada artista Evelyn Palomino, quien ha dedicado su carrera exclusivamente a este género. Ambas presentarán este éxito en vivo el viernes 29 de agosto en el local El Miraflorino, ubicado en el pasaje San Ramón (ex calle de las Pizzas) en Miraflores.

Esta unión musical representa un verdadero encuentro de estilos: Brunella, que revoluciona y confirma su faceta multifacética, y Evelyn, con la fuerza y autenticidad que la distinguen como una de las voces más importantes del bolero en el Perú. Juntas, han decidido regalarle al público una colaboración única, cargada de sentimiento, calidad y emoción.

“Nuestro Hijo” es un bolero íntimo y conmovedor que habla de amor, sacrificio y esperanza, logrando conectar de inmediato con el corazón de quienes lo escuchan. El impacto ha sido rotundo: en solo pocos días, la canción ya se ha convertido en tendencia en plataformas digitales y redes sociales, sumando miles de reproducciones y comentarios que destacan la química artística entre ambas cantantes.

Brunella Torpoco expresó su entusiasmo por este nuevo reto en su carrera:

“Estoy muy feliz de presentar este bolero junto a Evelyn Palomino. ‘Nuestro Hijo’ nace desde el alma y es una muestra de que la música no tiene barreras. Unirme a una artista que vive y respira boleros ha sido una experiencia maravillosa, y me emociona ver cómo el público lo ha recibido con tanto cariño”.

Por su parte, Evelyn Palomino destacó lo especial de esta colaboración:

“Yo siempre me he dedicado al bolero, y cantar este tema con Brunella ha sido un regalo para mí y para el público. Las dos hemos puesto el corazón en esta canción y es emocionante ver que la gente lo sienta de la misma manera”.

El videoclip oficial de “Nuestro Hijo” ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. La producción visual acompaña la fuerza interpretativa de ambas, reforzando el mensaje íntimo y profundo del tema.

Con este lanzamiento, Brunella Torpoco muestra su versatilidad al revolucionar la escena y romper esquemas, mientras que Evelyn Palomino reafirma su lugar como una de las voces más sólidas del bolero. Ambas se han unido para dejar un sello imborrable en la música y compartir con el público una colaboración que promete trascender.

Y para vivir toda esta emoción en directo, la presentación oficial de “Nuestro Hijo” será este viernes 29 de agosto en El Miraflorino (pasaje San Ramón, ex calle de las Pizzas – Miraflores).