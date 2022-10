El sábado 15 de octubre de 2022, el conductor Renzo Schuller y su esposa, Alexandra Morales, celebraron los 5 años de su hija Galeana con una hermosa fiesta infantil.

A través de Instagram Stories, Alexandra Morales compartió videos mostrando la hermosa decoración de la fiesta, que fue con temática de unicornios. Además, tuvo un show con Mickey y Minnie Mouse.

“Lets celebrate… Amo celebrar, pasar momentos con las personas que quiero. Gracias por sus mensajes, respeto y buena vibra. Después de 3 eventos en menos de un mes oficialmente me he graduado como productora de eventos. Uno de los datos que si quiero compartir porque lo amé es @chiquilandiaproducciones… Es la segunda vez que los contratamos y estamos felices. Los conductores, personajes, juegos y todo lo que hacen es con harto corazón y vale la pena contar con ellos”, señaló la esposa de Renzo Schuller.

Alexandra Morales también dedicó un emotivo mensaje a su hija: “Feliz vida ojitos bonitos. Mi Pioja hoy cumple 5 años y quienes la conocen saben que esta niña va a cumplir absolutamente todo lo que se proponga en la vida sin tanta complicación”.

“Llegó hace 5 años para desafiar mi paciencia y lo ha logrado. Yo me sorprendo de la paciencia que he llegado desarrollar y eso me hace amarla más. De verdad ella es otro sol para mi, una mezcla de ternura, fuerza con un corazón que la hace ser magia pura. Feliz vida mi amor. Mi Gale Guli”, se lee en el post.

Fuente: Instagram @alismotherhood

