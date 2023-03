La tarde de este 17 de marzo de 2023, la pareja de esposos compuesta por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi festejaron los 9 años de su heredero mayor, el pequeño Liam con una espectacular ‘pool party’ a la que asistieron algunos personajes de la farándula como Ale Venturo y su hija mayor Aria.

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Perú compartió fotos y videos del lugar la cual estaba formada por globos azules, celestes y amarillos. Asimismo, aprovechó para dedicarle un bello mensaje a su niño.

“FELIZ DÍA MI AMOR!!!!!!!!!! 9 añotes mi rey precioso desde que llegaste a nuestras vidas, 9 años que te amamos sin medida, 9 años desde que mi corazón late a mil por ti. 9 años desde que me convertí en mamá gracias a ti, lo mejor que me paso en la vida. Gracias mi niño hermoso por todo tu amor, cariño y sobre todo esa energía preciosa! Cada vez que te veo iluminas mi alma que Dios te bendiga siempre mi Liam, eres pura luz, KEEP SHINING (sigue brillando)”, expresó Natalie en su post que ya cuenta con más de 80 mil me gusta.

Como se puede apreciar en la plataforma de la modelo, los dulces, la impresionante torta y las sorpresas para los invitados estaban personalizados con temática de los famosos perritos memes.

Para tener la diversión asegurada, el cumpleañero y sus amiguitos se divirtieron en un impresionante castillo inflable y juegos en las piscina.

Fotos y Video: (Instagram/@msperu, @zonaproducciones1)