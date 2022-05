Un set de grabación fue el escenario principal para que la reconocida actriz Salma Hayek iniciara una buena amistad con Jada Pinkett, la esposa de Will Smith. Esto ocurrió luego que ambas actrices compitieran por quedarse con un rol en la famosa película “Matrix” la cual fue estrenada hace más de veinte años.

Salma Hayek es recordada por haber trabajado en importantes producciones del séptimo arte como “La casa Gucci”, “Socias y enemigas”, “Drunk Parents”, “El profeta”, entre otras; sin embargo, también quiso probar suerte en la película “Matrix” que fue estrenada en 1999.

Fue así como decidió postular en el casting para obtener el papel del personaje llamado Trinity, quién es la fuerza que revive a Neo tras su muerte en la primera película de la saga.

"Matrix 4" con Keanu Reeves como "Neo". (Foto: @TheMatrixMovie)

No obstante, Hayek no era la única que deseaba quedarse con ese puesto, pues, la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, también tenía entre sus planes ser parte del filme.

Pero si bien ninguna de las dos actrices logró quedarse con el personaje Trinity, la esposa de Will Smith consiguió otro puesto en la película a diferencia de Salma Hayek quien perdió su oportunidad.

Jada Pinkett es la esposa del reconocido actor norteamericano Will Smith (Foto: Jada Pinkett/Instagram)

¿CÓMO INICIÓ LA AMISTAD ENTRE SALMA HAYEK Y JADA PINKETT SMITH?

Transcurría 1999 cuando se iban realizar las grabaciones de la película “Matrix” y el personaje Trinity era uno de los más importantes de la historia por lo que se buscaba a través de un casting a la actriz que encaje en ese papel.

A esta convocatoria acudieron Salma Hayek y Jada Pinkett, ambas con la ilusión de quedarse con el papel de la joven en el filme.

Jada Pinkett también acudió al casting de la película Matrix (Foto: Jada Pinkett/Instagram)

Antes de iniciar las distintas pruebas la actriz Salma Hayek sintió que Jada Pinkett tenía más posibilidades de ganarle debido a sus condiciones para ello.

“Era tan buena (Jada) que es vergonzoso. Estaba tan en forma. Ella estaba tan concentrada, fue tan disciplinada. Era tan capaz, tan amable. Y solo miré a esta mujer y pensé: ‘eso es lo que quiero ser cuando sea mayor’. Fue realmente impresionante”, dijo Salma Hayek en Red Table Talk (ver video entrevista).

Salma Hayek no logró conseguir el papel de Trinity (Foto: Salma Hayek/Instagram)

También se debe recordar que la actriz de origen mexicano ha revelado que es una mujer ágil y flexible pero no ha dedicado mayor tiempo a realizar ejercicios, según mui.news.

Así fue el inicio de la amistad entre Salma Hayek y Jada Pinkett cuyos lazos se fueron fortaleciendo con el pasar del tiempo.