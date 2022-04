A la actriz Salma Hayek la hemos visto en distintas películas de Hollywood y con el paso del tiempo ha llegado a convertirse en toda una estrella del séptimo arte. Pero lo que nadie conocía era que su hija comparte sus mismos gustos respecto a la moda y al vestuario. Se trata de Valentina Paloma Pinault quien también quiere seguir los pasos de su madre en el mundo del cine.

Películas como “La gran vida”, “Frida”, “El gran golpe”, “Fugitivos encadenados”, entre otras le han permitido a Salma Hayek ser considerada una de las más exitosas actrices mexicanas que triunfa en los Estados Unidos.

En el plano familiar, Salma Hayek Jiménez tiene una hija adolescente llamada Valentina Paloma Pinault con quien decidió posar para la portada de la revista Vogue en su edición de México y Latinoamérica.

Salma Hayek es una reconocida actriz de Hollywood (Foto: Getty Images)

¿QUIÉN ES VALENTINA PALOMA PINAULT?

Valentina Paloma Rinault nació en septiembre del 2007 producto de la relación sentimental entre la famosa actriz Salma Hayek y François Henri Pinault.

Cuando Valentina era pequeña también fue fotografiada, en algunas ocasiones, junto a sus padres, aunque no se sabía mucho de ella hasta hace poco que ha aparecido junto a su progenitora en la portada de Vogue.

Valentina Paloma Pinault y Salma Hayek serán la portada de Vogue en mayo (Foto: Vogue/Instagram)

Actualmente, Valentina Paloma Pinault tiene 14 años y se ha convertido en el gran orgullo de su madre, Salma Hayek quien ha logrado continuar con su labor en el séptimo arte sin desatender su prioridad que es su familia y manteniendo una buena relación con su hija.

Valentina Paloma Pinault junto a su madre Salma Hayek (Foto: Instagram)

Valentina también tiene una gran relación con su madre y comparten grandes gustos sobre la moda y las prendas de vestir que tienen en sus armarios, al igual que lo relacionado al maquillaje, entre cosas según indica Vogue.

¿A QUÉ QUIERE DEDICARSE VALENTINA PALOMA PINAULT?

Valentina Paloma Rinault también ha expresado sus ganas de seguir los pasos de su madre quien actualmente es muy reconocida mundialmente.

“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, expresó a Vogue.