Salma Hayek hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel con la película de ciencia ficción “Eternals”, donde interpretó a una líder inmortal llamada Ajak. En la cinta, la actriz mexicana compartió créditos con Angelina Jolie, con quien ha formado un fuerte vínculo de amistad.

“Eternals”, que se estrenó en los cines el 5 de noviembre, está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Salma Hayek. El elenco conformado por actores de varias nacionalidades convirtió a la cinta de Marvel en un proyecto incluyente, principal motivo por el que la actriz mexicana aceptó formar parte de la historia.

Durante las conferencias de prensa que ha dado promocionando la cinta, Salma Hayek afirmó que trabajar en “Eternals” ha sido una gran experiencia, no solo en el ámbito laboral sino también en el personal. Durante las grabaciones, la actriz mexicana ha hecho muy buenos amigos como Angelina Jolie con quien se le ha visto muy cercana. Pero, ¿cómo fue el primer encuentro entre ellas? Aquí todos los detalles.

“Eternals” está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Salma Hayek (Foto: Composición/ Getty Images)

¿CÓMO INICIÓ LA AMISTAD DE SALMA HAYEK Y ANGELINA JOLIE?

Salma Hayek es una de las actrices protagonistas de “Eternals”, película donde compartió créditos con Angelina Jolie. Durante las grabaciones de la cinta de Marvel nació una gran amistad entre la actriz mexicana y la expareja de Brad Pitt.

Hacer una película juntas no indicaba forzosamente que Salma y Angelina se convertirían en amigas. Sin embargo, la conexión entre ellas fue natural y “orgánica”, adjetivo que Salma ha utilizado en varias entrevistas para referirse a su amistad con Jolie. Fue así como empezaron a hacerse más cercanas.

En entrevista con Eva Longoria para su canal de YouTube, Salma Hayek contó cómo fue el primer encuentro con Angelina Jolie en el set de “Eternals”.

Según conto Salma, la personalidad de Jolie es imponente por lo que puede ser un poco intimidante para algunos a su alrededor.

“¿Te digo unas cosas? Cuando ella entraba a la habitación todos comenzaban a actuar extraño, se ponía tenso a cualquiera”, contó Salma sobre el día en que decidió hablar por primera vez con Jolie en el set de “Eternals”.

Pese a la personalidad intimidante de Jolie, Salma Hayek comenzó a tratarla como a cualquier otro compañero, con respeto y admiración, pero sin acciones incómodas que la tensaran. Siempre trató de hacerla sentir cómoda durante el rodaje.

Fue así cómo nació un bonito vínculo entre las actrices. La personalidad cálida y relajada de Salma brilló y Angelina quedó cautivada con los encantos de la mexicana.

De hecho, Angelina reconoció ante la prensa internacional la habilidad de Salma Hayek para hacer que el ambiente laboral sea ameno: “No conozco a nadie más cálido que tú Salma, de inmediato tomas el control y haces sentir a todos familia”, afirmó.

La conexión de Salma y Angelina se hizo aún más fuerte gracias a que ambas son mamás. Salma reveló para ET Canada que ver a Angelina con sus hijos fue un punto clave en su amistad.

“Supe que la iba a querer cuando vi que buena mamá es”, afirmó la actriz mexicana. Además, en esta misma entrevista confesó que no tenía idea de que iba a querer tanto a Jolie.

El fuerte lazo de amistad de las actrices se ha visto reflejado en varias situaciones, incluso han compartido momentos muy especiales como el cumpleaños de Salma Hayek en el que estuvo presente Angelina. La actriz participó en la tradicional mordida de pastel.

“Le dijimos (a Jolie) que yo iba a morder el pastel y que la tradición era empujar a la persona, pero ella dijo: ‘No, no, no puedo hacer eso’, pero lo superó muy rápido y me empujó con todo al pastel”, dijo Salma Hayek en el programa de Jimmy Kimmel.