La periodista Magaly Medina salió al frente luego de escuchar la defensa de Paula Manzanal a Sheyla Rojas, luego de que se mostraran chats donde la conductora de “Estás en Todas” habla sobre el interés que tiene Luis Advíncula sobre ella.

Magaly Medina cuestionó las conversación que Paula Manzanal tendría con Sheyla Rojas, asegurando de que ella por lo menos no tiene ese tipo de conversaciones.

“Acá se habla de “sangralo, sángrado”. Si eso se habla entre amigas, puede ser, claro entre amigas sangronas, por supuesto y seguramente Sheyla Rojas es una de tantas que tiene ese objetivo en la vida”, acotó Magaly Medina.

“No se puede decir que Sheyla no es una mujer independiente. Es una influencer, tiene muchas marcas, está en América Televisión. Yo no tengo esas conversaciones con mis amigas, no es una conversación normal. Creo que Paula Manzanal leyó otro chat”, agregó la “urraca”.

Magaly Medina también le recomendó a Paula Manzanal mejor no haber abierto la boca para defender a Sheyla Rojas.

Por otro lado, se mostró sorprendida por el parecido entre ambas modelos. “Últimamente andan juntitas y la miraba por su red social y decía estas son gemelas... Qué tal parecido, No sé quién se quiere parecer a quién”.

Magaly Medina tras defensa de Paula Manzanal a Sheyla Rojas

Paola Manzanal tras chat de Sheyla Rojas: "Yo el día de ayer me he quedado en shock"

