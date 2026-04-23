Dos miembros de la banda peruano-venezolana “El Hampa Caribeño”, que secuestraron a la gerente ejecutiva de una cadena comercial en Los Olivos y por la que, bajo amenazas de muerte, pidieron 200 mil soles para liberarla, ya están en poder de las autoridades.

Detectives de la Dirección de Investigación de Secuestros arrestaron a Carlos Emilio Ayquipa Cueto (32) “Carloncho”, en los jirones Zepita y Sucre, en el Callao.

Días después, el venezolano Jorge Alfonzo Ávila Flores (23) “Loco Ávila” fue detenido en Pisco, Ica, ciudad donde se escondía.

Según la Policía, ambos participaron en el plagio de la sexagenaria ejecutiva, la tarde del 9 de febrero cuando salió de su trabajo y se dirigía a su casa, en Bellavista, Callao.

Violento accionar

“Loco Ávila” habría exigido a los familiares de la víctima que depositen un adelanto del rescate a través de la billetera digital Yape.

“Carloncho”, de acuerdo a las investigaciones, antes del secuestro extorsionaba a la gerente al pedirle diez mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Mientras la tuvieron cautiva en una casa en el ex Fundo Oquendo, Callao, los hampones enviaron mensajes amenazantes por WhatsApp a los familiares de la víctima pidiéndoles la fuerte suma de dinero.

Horror

Para aterrarlos les enviaron un video, como prueba de vida, donde a la agraviada le apuntan con armas de fuego en la cabeza, mientras ella pide a sus parientes que hagan lo que los delincuentes ordenan.

Con recursos tecnológicos y cuando los policías se acercaban al lugar donde la tenían encerrada, los delincuentes liberaron a la mujer sin cobrar nada.

Fugados

Dos venezolanos, también integrantes de la banda peruano-venezolana “El Hampa Caribeño”, fugaron del Perú y se encuentran hoy en Venezuela, indicó la Policía.

Los venezolanos Jonathan Daniel Figueredo Cantillo (22) “Dany” y Tania Margarita Jiménez López (57) “Tania” también participaron en el plagio, pero huyeron a su país.