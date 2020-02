Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaron que pasaron por una crisis matrimonial en las últimas semanas tras la muerte del padre del ex chico reality.

Sin embargo, el conductor de “Mi mamá cocina” aseguró que ya están “perfectos” e incluso confesó que ya quiere tener otro hijo con su esposa.

“Gracias a Dios ya está pasando nuestra primera tormenta. Creo que ya estamos un poco más cerca (del segundo hijo). Yo sigo respetando el cuerpo de mi esposa, porque ella tiene contratos con marcas que le piden que no se embarace, bikinis y esas cosas. Entonces, tengo que respetar lo que mi esposa decida”, contó días atrás.

Durante un evento de su escuela de modelaje, las cámaras de “Magaly TV la firme” preguntaron a Natalie Vértiz si ella quería tener otro bebé, pero ella soltó una risa nerviosa.

“Más adelante”, fue la breve respuesta de la modelo. Según Natalie, se encuentran “super bien”. "Él es mi esposo y bueno, así será”, señaló.

Asimismo, Natalie aseguró que confía “plenamente” en Yaco “así como él creo que confía en mí”.

No obstante, no se atrevió a ‘retar’ a Magaly Medina a que le haga un ampay a su esposo. “El que nada debe, nada teme. Es un buen esposo. No (la reto), no, yo no reto a nadie”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie y Jota - Ojo

TE PUEDE INTERESAR