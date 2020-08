Maluma cerró su cuenta de Instagram luego que los futbolistas del PSG compartieron un video cantando su tema “Hawái”, el cual está dedicado a la expareja del cantante colombiano y actual novia de Neymar Jr, Natalia Barulich.

Muchos interprearon que Maluma se había incomodado con las burlas de Neymar, pero el cantante colombiano reapareció la noche del jueves en Instagram y realizó una transmisión en vivo, afirmando que no le importaba si el futbolista era pareja de Natalia Barulich.

“¿Qué pasó con Neymar? ¡Pregúntenle a él! (...) No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, o sea, cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida”, comentó Maluma.

De hecho, Maluma agradeció a los futbolistas del PSG por poner su canción, la cual ahora le da la vuelta al mundo: “Que yo sepa no tengo ningún p*** con él. Al revés, me siente muy agradecido con él y con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona después del partido”.

Asimismo, Maluma aseguró que no le gusta pelearse con nadie y cuando tiene un problema, lo enfrenta. “Yo no tengo ningún problema con él ni con nadie. Yo soy una persona muy pacífica, a mí no me gustan las peleas, yo no soy ese tipo de persona. Si yo tengo que arreglar algo con alguien, yo cojo mi celular y rápidamente hago una llamada a la persona con la que tengo un problema”.

“A mí no me gusta el drama, a mí no me gusta esa ‘vuelta’ de estar inventando en las redes sociales y mandar indirectas, nada”, concluyó.

