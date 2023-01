El actor Juan Carlos Rey de Castro presentó a su nueva pareja después de separarse de su esposa, Daniella Delgado Rey, con quien se casó en el año 2019.

A través de Instagram, el actor se dejó ver muy enamorado de una mujer llamada Fiorella Fuentes. Incluso, la pareja recibió el Año Nuevo 2023 juntos.

Foto: Instagram @juancarlosreydecastro

Sin embargo, no es la primera vez que se lucen juntos. En noviembre de 2022, el ex de María Grazia Gamarra publicó las primeras fotografías al lado de su actual pareja.

“El 26 de cada mes, es un día muy especial”, señaló Juan Carlos Rey de Castro en Instagram.

Después, en el mes de diciembre, la novia de Juan Carlos publicó un romántico video de ambos: “Gracias @juancarlosreydecastro Hogar en tus brazos. Te amo”, escribió Fiorella, quien en su Instagram señala que es terapeuta.

Se desconoce el motivo de la separación de Juan Carlos Rey de Castro y su esposa, Daniella Delgado Rey. La última vez que se los vio juntos públicamente fue en el estreno de la película de Jefferson Farfán, en enero de 2020.

Unos meses antes, Juan Carlos Rey de Castro aseguró que tenía planeado tener hijos con su esposa: “He nacido para ser papá, me muero de ganas, tengo el deseo -emocionalmente hablando- desde hace muchos años (...) Me casé por civil hace algunos meses, en abril. Si todo sale bien, me encantaría tener hijos pronto, y si son mellizos, mejor. Justo ayer (jueves último) soñé que tenía trillizos, le conté a mi esposa, casi me mata, ja,ja,ja”, dijo al diario El Comercio.

TE PUEDE INTERESAR