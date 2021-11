Este 8 de noviembre se conocieron más detalles del proceso legal que está en el Poder Judicial entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió las exigencias del futbolista en la demanda que interpuso en el Cuarto Juzgado de Familia.

En el expediente también figura la transcripción de la conversación completa que grabó Melissa a Rodrigo Cuba, donde lo llamó psicópata, y que fue difundida en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Asimismo, en el audio Melissa Paredes admite frente al Gato’ que la ‘botaron’ del trabajo, hecho que luego negó en un comunicado.

Asimismo, en el audio Melissa Paredes intenta convencer al ‘Gato’ de que no lo está grabando y le pide que la revise. Sin embargo, el futbolista se niega a verla y tocarla.

A continuación, la conversación que figura en la demanda de Rodrigo Cuba ante el Poder Judicial.

Melissa Paredes: Oye Rodri, tú sabes que me botaron del trabajo, de todo.

Rodrigo Cuba: uhmmm

M: No te estoy grabando por si acaso

R: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé

M: Revísame si quiere... tócame

R: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso

M: No te estoy diciendo que me toques, pero mira

R: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa

M: No tengo nada, mira

R: No, no te voy a mirar, de ahí me vas a acusar de cualquier cosa

M: No entiendo por qué no miras, mira, no tengo nada... ves, viste

R: No

M: Mira pues

R: No, no voy a ver

M: Bueno, ¿sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo, no quieres ver que no tengo nada

R: No, no te caletees porque no quiero ver

Captura: Amor y Fuego

TE PUEDE INTERESAR