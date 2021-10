Jefferson Farfán celebró su cumpleaños número 37 con una gran fiesta en uno de sus famosos ‘bunkers’ la pasado noche del 26 de octubre, pese a las restricciones por el Coronavirus.

Como era de esperarse, el jugador de Alianza Lima se convirtió en tendencia en las redes sociales y varios periodistas aprovecharon para cuestionar el comportamiento de la “Foquita”, tal es el caso de Augusto Thorndike.

“Que abusivo, hay una imagen donde está sin polo, ¿no? Que buen destape han sacado”, declaró para ‘Amor y Fuego’. “Se zurra en las normas, hace lo que le da la gana, ¿qué tipo de ejemplo está dando a quien lo sigue?”, agregó el popular “Gringo”.

Por otro lado, el periodista deportivo Eddie Fleischman opinó sobre la fiesta del “10 de la calle” pero aclaró que este comportamiento no ameritaría una sanción.

“A la luz del reglamento, él no ha violado el protocolo sanitario del torneo y él no ha quebrado la burbuja sanitaria que se utiliza para el torneo local. Yo creo que no amerita una sanción, salvo que su club decida hacer algo”, argumentó Eddie.

