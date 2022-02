En Ecuador sí habla. La encrucijada amorosa protagonizada por Patricio Parodi, Luciana Fuster, Austin Palao y Flavia Laos, ya cruzó fronteras y llegó al país ecuatoriano, en donde Austin estuvo como invitado y no pudo evitar de su vida amorosa.

El modelo fue abordado por su relación aún no concreta con Flavia y él contó cómo inició: “ya que sacas el tema, por qué no explayarnos un poquito, Flavia es una amiga de hace años, compartimos el mismo círculo de amistades, ella se encontraba soltera, yo también, al principio no pasaba muchas cosas, luego comenzaron las miraditas y demás y comenzamos a salir”.

La conductora del programa ‘En contacto’ le preguntó a Austin si él tiene una “pseudo relación con Flavia”, luego de que él explique lo que significa: “Las pseudo relaciones, es un espacio donde las personas se puede conocer mejor y si mañana más tarde deciden tener una relación”, ante la duda él lo afirmó con un “algo así”.

