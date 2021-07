Paren todo. Antes de ser captado con una nueva chica, Austin Palao no descartaba la posibilidad de estar con Rosángela Espinoza, según “Amor y Fuego”.

Hace poco fue entrevistado y Austin Palao sorprendió al decir que le gusta que le gusta que Rosángela Espinoza, participante de “Esto Es Guerra”, le diga: “bonito”.

“Me gusta que me digan bonito y me encanta que me lo diga ella, es la bonita”, respondió Austin Palao para las cámaras de “Amor y Fuego”.

Además no descartó la posibilidad de que entre los dos pudiera existir algo, pues es consciente de lo bien que se lleva con Rosángela Espinoza y de su belleza.

“Quién sabe, quién sabe, como te digo, yo nunca escupo al cielo. Hay amistad y es una excelente chica. Quién no quisiera estar con Ross, con la bonita”, sorprendió diciendo el exchico reality.

