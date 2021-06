Hace unos días, Austin Palao fue ampayado besándose apasionadamente con una guapa señorita llamada Gianna. Y es que el chico reality aclaró su situación sentimental y confirmó que en estos momentos se encuentra soltero.

El menor de los hermanos Palao conversó en exclusiva con el programa “Amor y Fuego” donde aseguró que actualmente no tiene ninguna relación.

“Estoy soltero hoy por hoy, me siento bien así, no tengo problemas de estar con alguien o no. Me siento bien con ambas. Me encuentro bien y creo que eso es lo que importa”, indicó para las cámaras del programa de “Peluchín” y Gigi Mitre.

Tras ser consultado por la chica del ampay, la profesora Gianna, el exintegrante de EEG trató de desviar la pregunta, pero terminó por confesar que es una buena amiga.

“Gianna, tengo una amiga que se llama Gianna no se si es la que me dices. Sí claro pero me gustaría dejar ese lado de Austin en reserva... De que hay amistad sí y está en amistad”, añadió.

Vale indicar que el exchico reality, Austin Palao, fue captado junto a una linda señorita por las cámaras del programa “Amor y Fuego”. Y es que al parecer, el menor de los hermanos Palao se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Según las imágenes del programa de “Peluchin” y Gigi Mitre se ve al exintegrante de EEG muy acaramelado con una joven profesora de nombre Gianna.

