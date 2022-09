A inicios de los 2000 su música fue el himno de los adolescentes, ya que sus letras se centran fundamentalmente en los problemas cotidianos que enfrentan normalmente a esta edad. La cantante Avril Lavigne ha marcado a toda una generación, por eso su espectáculo en el renovado Arena Perú estuvo lleno de almas rebeldes que corearon “Complicated”, “My Happy Ending”, “Smile”, “Love It When You Hate Me” y “Losing Grip”

Algunos jóvenes decidieron producirse y revivir esos outfits típicos de la época: tops negros, minifaldas de cuadros, mechas rojas, pulseras de púas, pantys con diseño, botines negros y el clásico delineado negro en todo el párpado. Todos querían estar lo más cerca a su artista e hicieron cola desde muy temprano en toda la Av. Javier Prado. “He pedido permiso para salir temprano y no estar tan atrás”, mencionó una fanática. El trabajo no podía ser una limitación para conseguir su objetivo.

El Arena Perú, que acaba de renovar su zona de conciertos implementando un escenario con equipos de audio, luces y vídeo de última generación, tribunas y backstage fijo y estable; estaba listo para recibir a casi 18 mil personas. Por consiguiente, a las 6: 00 p. m. se abrieron las puertas. Todos guiados por el personal de seguridad y a paso acelerado, iban ingresando.

Los fans de tribuna eran los más emocionados porque, a pesar de estar en la zona más económica, por primera vez estaban en un espacio que tenía una buena recepción del audio y la vista era perfecta. Precisamente por esto, es que los últimos shows en Lima se están realizando en el Arena Perú: todos los asistentes pueden disfrutar de igual manera de la experiencia de un concierto.

Siendo las 8: 00 pm. Alther, la banda peruana que mezcla el metalcore con el trap y el kpop, ingresó al escenario, debido a que eran los encargados de abrir el show. Tocaron algunos de sus temas propios y covers de grandes éxitos. Mientras tanto, el público terminaba de alistarse para el momento de Avril. Algunos iban por unas latas de cervezas o hamburguesas que están en el haul del Arena Perú y otros, sin importar la zona en la que estaban, optan por ir a los servicios higiénicos fijos que acaban de inaugurarse. Cabe resaltar que como parte de la reestructuración, este local ha decidido instalar baños fijos, amplios y con espejos gigantes, para la comodidad de los asistentes.

A las 9: 00 p. m. apareció la estrella de la noche: Avril Lavigne. Cae la manta en la que se escondía y empieza a entonar “Cannonball”, uno de sus temas recientes. “Bite Me” y “Here’s to Never Growing Up” siguieron en la lista y las voces del público, en su mayoría treintañeros, gritaban con la esperanza de ser escuchados por la canadiense.

Sin embargo, el momento más emocionante de la noche fue con “Complicated”, aquella balada pop-rock que marcó la adolescencia de muchos. Lavigne más calmada y con un dosis menor de rebeldía entonó este éxito. Luego de esta efusiva entrega por parte de los fans, Avril siguió con su performance. Era el turno de “My Happy Ending”, “Smile”, “Losing Grip”, “Girlfriend”, “Boys lie” y “Sk8er boi” . Asimismo, interpretó dos nuevos temas de su último álbum, el cual lleva el nombre del tour: “Love It When You Hate Me” y, precisamente, “Love Sux”.

La artista se va del escenario en medio de serpentinas anaranjadas. Un público sorprendido volvió a llamarla y apareció. “Head Above Water” y “I’m With You”, fueron los últimos temas que regaló en el Arena Perú. Sin decir más y con la mano en alto, la princesa del ‘pop -punk’ se despide de sus fanaticada peruana.

OJO AL DATO:

Arena Perú es un lugar especialmente diseñado para realizar espectáculos de primer nivel y , a diferencia de otros, tiene palcos que próximamente serán estrenados. Asimismo, cuenta con varias zonas para que se puedan desarrollar diversos tipos de eventos, no solo conciertos.

