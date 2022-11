Tourista fue la agrupación peruana que se encargó de abrir el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Los asistentes se encargaron de publicar videos de la presentación de la banda nacional, donde se logró evidenciar que algunos abuchearon el inicio de su número musical.

“Así se presentaron los Tourista y de fondo el abucheo del público”, escribió un usuario de Twitter que asistió al esperado concierto.

Así se presentaron los Tourista y de fondo el abucheo del público. pic.twitter.com/koh5JmZYhC — Emilio (@Uncafecommie) November 14, 2022

En un video de TikTok, un grupo de jóvenes se grabaron “durmiendo” y hasta bostezando en el show de Tourista.

Como se recuerda, Tourista se convirtió en blando de duras críticas luego que se viralizara un video en el que los miembros del grupo aseguraban que la música de Bad Bunny no era de su agrado.

La banda nacional ha recibido diversas críticas en sus redes sociales, por lo que decidieron salir al frente y hablar del tema. En una reciente entrevista para “Moloko Podcast”, Rui, Genko y Sando explicaron que sus declaraciones no tenían nada en contra del ‘Conejo Malo’ y que, en la actualidad, el puertorriqueño ha sido una inspiración para ellos.

“Nosotros tuvimos esa entrevista hace muchos años (2019). Era otra época y nosotros empezábamos a explorar el tema de los ritmos y la música urbana, combinándola con rock y en esa época teníamos a un montón de detractores que venían del lado del rock. Justo estábamos hablando de ese tema en la entrevista, pero en un momento Genko se fue en floro, pero no es realmente que él lo odiaba o algo así”, dijo al inicio Rui.

“En ese momento, todo nace del dolor en verdad. Tuve un problema bien fuerte en mi vida con la pareja que estaba en ese momento. Por eso es que dije al final que me remite a lugar que no quiero estar, porque había salido muchísimo a tonear con ella. Pero, en ese momento era como rechazo total y dije: no quiero”, añadió Genko.