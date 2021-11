Lindsay Lohan anunció lo que muchos creían desde hace tiempo: está comprometida con Bader Shammas. Esto se supo luego de que la actriz publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram donde luce muy feliz al lado de su pareja. A propósito de este anuncio, repasaremos quién es el novio de la artista, con quien pretende pasar los próximos años de su vida.

“Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro. #love”, escribió la actriz de 35 años como leyenda de las fotos en donde aparece junto a su prometido. Lo especial de la imagen, fue el anillo de Harry Winston, el cual está valorizado en no menos de 150,000 dólares.

Pese a que Lindsay y su actual pareja ya tienen varios años juntos, la actriz de “Chicas pesadas” ha preferido mantener su relación en estricto privado. Se sabe que ambos se habrían conocido en Dubái, cuando la intérprete decidió establecerse allí en el 2014.

La actriz compartió en sus redes sociales su compromiso (Foto: Lindsay Lohan / Instagram)

“Hay una cierta tranquilidad que encuentro allí. No hay paparazzi, ni cámaras; eso es muy importante para mí. Nunca consideré que las personas que tomaran una foto me ‘molestaran’, pero no quiero que la gente malinterprete quién soy como persona si me ven estornudando y dicen que estoy llorando. Realmente aprecio tener una vida en la que pueda salir y no tener que preocuparme”, dijo la nacida en Nueva York a la revista W en febrero de 2018, explicando por qué decidió hacer el cambio.

QUIÉN ES BADER SHAMMAS, EL NOVIO DE LINDSAY LOHAN

Bader Shammas es un hombre dedicado al mundo de las finanzas y actualmente trabaja como vicepresidente adjunto en la entidad bancaria Credit Suisse. Antes estuvo como asociado de BNP Paribas Wealth Management. Se graduó en la Universidad del Sur de Florida en Ingeniería Mecánica y finalmente obtuvo la licenciatura en Ciencias en Finanzas de la Facultad de Negocios John H. Sykes.

No se sabe con exactitud cuánto tiempo tienen de enamorados, pero ‘The Independent’ informa que la relación tiene por lo menos dos años, tiempo que les ha servido para fortalecer los lazos, tal como señala ‘The Sun’: “La relación de Lindsay con Bader (Shammas) es fuerte. Ella ha estado con él durante unos dos años”.

El financiero radica en Dubái desde el 2013, según lo que se puede ver en su cuenta de LinkedIn. El detalle es que su cuenta no tiene foto de perfil, su cuenta de Instagram es privada, y Lohan borró la única publicación que tenía con él. Con esto se deduce que la intérprete busca mantener su vida privada bajo siete llaves y estaría pensando armar una familia con alguien que este ‘completamente alejado’ de las redes sociales.

La pareja no suele compartir fotografías en las redes sociales (Foto: Lindsay Lohan / Instagram)

LINDSAY LOHAN REGRESA A LA ACTUACIÓN CON PELÍCULA NAVIDEÑA DE NETFLIX

Lindsay Lohan se está preparando para retomar su carrera como actriz con la nueva película de Netflix llamada “Christmas In Wonderland”, cinta con la que compartirá créditos con la estrella de “Glee”, Chord Overstreet.

La protagonista de “Un viernes de locos” hizo oficial el anuncio compartiendo una imagen de la película “Christmas In Wonderland”. De esta manera confirmó su regreso al mundo de la interpretación con una cinta festiva de Netflix que se estrenará en las fiestas de Navidad del 2022.

Aunque el propio anuncio fue toda una noticia, lo que más llamó la atención fue el cambio en el rostro de Lindsay Lohan. Los usuarios inundaron las redes sociales con comentarios sobre la nueva apariencia física de la actriz.