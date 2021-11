El bailarín Thiago Cunha, conocido por haber sido uno de los integrantes de la popular agrupación “Axé Bahía”, recordó varios episodios de acoso sexual del que fue víctima a lo largo de su carrera artística.

El brasilero, quien actualmente radica en Chile, contó en el programa “Pecados Digitales” detalles de estas incómodas situaciones que le tocó atravesar, en donde sus agresores no eran solo mujeres sino también hombres.

La presentadora del programa, Javiera Contador, le preguntó al bailarín si había sido víctima de acoso en alguna oportunidad, a lo que Cunha respondió que sí y muchas veces.

El artista contó que algunos estos episodios no ocurrieron durante sus presentaciones. “Fue en un ambiente que no tenía nada que ver. (En los shows) uno se ríe y todo está bien. Ya me han tocado en la calle… y en Brasil me agarraron”, lamentó.

Thiago Cunha también recordó el momento en que fue acosado por un hombre, que le hizo tocamientos indebidos cuando se encontraba en una fiesta.

“Ahí mi reacción fue un poco distinta. Yo estaba en un carrete (cilindro) y me tocaron. Me sentía hasta raro en el momento, porque yo al tiro reaccioné sin ver y le pegué fuerte a la persona. Me tocó fuerte el derrier, pero me metió la mano de verdad. Ahí reaccioné con fuerza hacia atrás. Le pegué y era un hombre”, enfatizó.

