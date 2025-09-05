La banda peruana de metal Miserable presenta el videoclip oficial de Pasión Eterna, cuarto corte de su álbum “Al abismo de la libertad”.

El video fue grabado en una locación al aire libre y bajo la intensidad de la noche limeña, capturando la fuerza cruda de la agrupación en su máxima esencia: cuatro músicos descargando toda su energía en vivo frente a la cámara.

Sin artificios ni narrativas simbólicas, “Pasión Eterna” es un retrato directo de lo que Miserable representa en el escenario: riffs demoledores, una base rítmica aplastante y la visceralidad de la voz, llevando el metal peruano a un nivel internacional.

La dirección estuvo a cargo de Emilio Guzmán, quien apostó por una estética cruda y atmosférica, dejando que la música y la actitud de la banda hablen por sí mismas.

La canción trata sobre seguir tus instintos verdaderos y tus pasiones. Con este lanzamiento, Miserable reafirma su lugar como uno de los proyectos más sólidos del metal latinoamericano.

El videoclip está disponible en el canal oficial de YouTube de la banda.