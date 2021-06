Bárbara de Regil se encuentra en medio del ojo de la tormenta pública luego que el nutriólogo Aries Terrón la acusara de amenazarlo por revelar que su proteína ‘Loving It’ no tenía los ingredientes señalados.

Y es que la actriz mexicana compartió un video en sus redes sociales donde le respondió a Aries Terrón y aseguró que “él le ganó”, ya que ahora tiene la fama que deseaba.

En el video, Bárbara puntualizó que hoy en día vive diferentes ataques en su contra, motivo por el que se encuentra con mucho miedo, preocupación, tristeza y ansiedad. Incluso reveló que ella y su familia han sido amenazados de muerte y violación.

“Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendej*”, comenzó diciendo.

“Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo”, agregó.

“Pero sabes ¿qué?, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas. Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste. Te deseo el éxito siempre”, finalizó.

