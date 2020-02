La actriz Bárbara Mori, recordada por su rol en la telenovela “Rubí”, se encuentra en el ojo de la tormenta en México debido a que dejó de pagar la escuela de su nieta, fruto de la relación entre su hijo Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil.

Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, tuvo diversos enfrentamientos con su expareja, y aunque habían llegado a un acuerdo por el bien de su hija, la modelo informó que Mayer no se hace cargo de su hija económicamente.

Según contó la modelo brasileña, Bárbara Mori, al enterarse que su hijo no ayudaba con los gastos de la menor, se ofreció a pagar la escuela, pero con la estricta condición de ver a la pequeña el día que ella quisiera.

En una reciente entrevista con la revista TVNotas, Natália Subtil explicó que la recordada ‘Rubí’ solo pagó tres meses de pensión en el colegio y dejó de hacerlo porque un día no pudo llevar a su hija para que la viera.

“Me dijo: ‘Yo voy a pagar, pero la veré los días que yo quiera y espero que no me la niegues’; no es que yo tenga inconveniente, sino que a veces Mila (la hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil) tiene actividades y su vida no va a parar cuando Bárbara lo quiera. Y todo empezó un día que Mila estaba en el cumpleaños de uno de sus compañeritos y la abuela la quería ver en ese momento”, contó Subtil.

“Quisiera que mi hija siguiera yendo, pero a mí no me alcanza para pagar, pues cargo con todos los gastos yo sola", añadió la brasileña. Hasta el momento, Bárbara Mori no se ha pronunciado al respecto de las críticas.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas deja entrever que Patricio Parodi "terminó" con Flavia Laos - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR