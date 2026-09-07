Bareto estrena “Los Caminos de la vida”, una nueva versión del clásico de Omar Geles, una poderosa lectura sobre la migración, el sacrificio y los caminos que la vida obliga a tomar. El lanzamiento marca además una nueva etapa para la banda con “El Loco” Wagner como nuevo vocalista y es el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para 2027.

Hay canciones que cambian de significado cuando se encuentran con el público. Eso le ocurrió a Bareto con “Los caminos de la vida”. Lo que comenzó como una nueva versión del clásico vallenato compuesto por Omar Geles adquirió una dimensión inesperada cuando la banda la interpretó en España y descubrió que, entre los migrantes, era recibida casi como un himno. La letra hablaba directamente de quienes dejaron su tierra, su familia y especialmente a sus madres para comenzar una nueva vida lejos de casa.

Fue entonces cuando Bareto entendió que la canción tenía una historia que contar más allá de su origen vallenato. La experiencia del migrante, el esfuerzo por abrirse camino, la nostalgia por lo que quedó atrás y esos destinos que muchas veces no son los que uno había imaginado se convirtieron en el eje conceptual de esta nueva versión y, especialmente, del videoclip que acompaña el lanzamiento.

“Cuando tocamos esta canción en España nos dimos cuenta de que el migrante la había abrazado como un himno. Ahí entendimos que había algo mucho más profundo detrás. Habla de quien deja su tierra, a su familia, sobre todo a su mamá, para trazarse un camino en la vida, pero muchas veces los caminos no son los que uno esperaba y toca sacrificarse mucho más”, explica “El Loco” Wagner, nuevo vocalista de Bareto.

Queremos darle su lugar a esa persona que se saca la mugre trabajando, que dejó lo suyo para salir adelante en otro lado y a la que la vida le trazó un camino diferente”.

Esa revelación fue también la razón por la que la banda decidió llevar la canción al lenguaje audiovisual. El videoclip oficial, dirigido por Marco Arauco y editado por Iván Cavero, fue filmado entre Madrid, Cáceres y Lima, conectando ambos territorios a través de una narrativa marcada por la distancia, la memoria, el trabajo y la búsqueda de un nuevo destino. Más que ilustrar la canción, la propuesta busca poner en imágenes la experiencia de quienes tuvieron que irse para construir una vida lejos de su país.

Musicalmente, Bareto lleva “Los caminos de la vida” a su propio universo, respetando la esencia de la composición original, pero incorporando la identidad sonora que ha definido a la agrupación durante más de dos décadas.

“La canción nos parecía chévere y tenía una profundidad muy interesante, pero fue en España donde descubrimos todo lo que significaba para la gente. Ahí sentimos que tenía que formar parte de esta nueva etapa de Bareto”, señala Rolo Gallardo, director y fundador de la banda.

PRESENTACIÓN

En esta nueva etapa, Bareto también se prepara para reencontrarse con su público en un concierto único este miércoles 07 de octubre en La Noche de Barranco, donde la banda llevará al escenario los temas que han marcado su trayectoria. Entradas: Joinuss.com

“Los Caminos de la Vida” se convierte así en mucho más que el primer single de una nueva etapa. Es una canción que Bareto volvió a descubrir sobre el escenario y que ahora devuelve al público con una lectura propia: la de quienes parten, dejan atrás una vida y aprenden a recorrer un camino que nunca imaginaron, llevando consigo la memoria de su tierra y el sacrificio de quienes hicieron posible que pudieran seguir adelante.

El single está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que su videoclip oficial se estrenó en YouTube.

VIDEO “LOS CAMINOS DE LA VIDA”