La modelo Korina Rivadeneira, quien recientemente se convirtió en mamita, contó que su bebé sufrió una especie de “crisis” hace unos días.

A través de sus redes sociales, la modelo venezolana reveló que por dos días su bebé solo quería comer, lloraba cuando le sacaban la tetita y no dormía por el mismo motivo. Esto hizo que ella misma no descansara.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, sí comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, contó Korina Rivadeneira.

¿Qué hizo? Korina Rivadeneira contó que optó por darle todo su tiendo a su bebé y dedicarse completamente a ella. “Opté por estar tranquila y me tomé el tiempo con ella. Ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo él día y no podía dormir y yo tampoco. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”.

“Ahora solo llora cuando tiene mucho hambre, ahora duerme súper tranquila y feliz. Es bueno recibir ayuda, pero también es bueno compartir con ellos, estar al 100% con ellos y ahora siento más conexión. Siento que ella me necesita y yo a ella”, finalizó Korina Rivadeneira al contar todo lo que le ha pasado.

