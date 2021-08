Las muestras de amor entre Belinda y su prometido Christian Nodal no paran, y menos ahora que cumplieron su primer año de noviazgo. A través de sus redes sociales, la pareja compartió algunos videos que muestran cómo celebraron su fecha especial.

La intérprete de “Amor a primera vista” compartió unas imágenes donde se ve la cena que compartieron a la luz de las velas. Además, se aprecia que el lugar estuvo decorado con rosas rojas y una enorme pantalla de proyector, donde se pudo apreciar videos protagonizado por ambos.

“Un año, un añito con este guapo”, se escucha decir a Belinda mientras acariciaba la cara de su novio.

Por su parte, Christian Nodal compartió un video del preciso momento en el que Belinda entra al lugar decorado con cientos de rosas rojas.

Otro detalle, es que de fondo suena una canción que dice: “Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. No me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”.

El romance entre Belinda y Nodal inició en medio de dudas; sin embargo, la pareja ha demostrado durante todo este año que su amor es prueba de todo y sobre todo real. A finales de mayo se dio a conocer que Belinda y Christian Nodal se habían comprometido en matrimonio.

Para la ocasión, el cantante le dio a la actriz un anillo valorizado en 5 millones de dólares. Ella aceptó y ahora están en los preparativos de su gran día, el cual se especula que podría llevarse a cabo en España, a finales de agosto.

