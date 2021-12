La modelo y actriz argentina, Ana Carolina Ardohain, también conocida como “Pampita” y el actor chileno Benjamín Vicuña son dos de las personalidades más reconocidas en el mundo del espectáculo y años atrás se convirtieron en una de las parejas más sólidas del momento. Cuando aún formaban un hogar nació su hija, Blanca, quien a temprana edad falleció producto de una extraña enfermedad.

La relación de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña que inició durante el 2005 y que llegó a su fin en el 2015 tuvo momentos inolvidables para la pareja y producto de esa relación sentimental llegó a este mundo su hija, Blanca el 15 de mayo del 2006.

Lamentablemente, el 8 de septiembre del 2012 su pequeña falleció cuando tenía 6 años de edad y luego de ello, cada mes los actores tienen sentidos homenajes por la partida de su hija a pesar de su separación.

DE QUÉ MURIÓ LA HIJA DE BENJAMÍN VICUÑA Y PAMPITA ARDOHAIN

El fallecimiento de Blanca Vicuña ocurrió en el 2012 luego que padeciera una extraña infección producida por una bacteria que ingresó a su organismo luego que la pareja de esposos (Benjamín y Pampita) disfrutaran de unas vacaciones en la Riviera Maya (México).

La niña fue internada el 30 de agosto del 2012 en la Clínica Las Condes por un supuesto resfrío pero su salud se complicó debido a una neumonía hemorrágica que le ocasionó una falla multisistémica. Este duro momento fue recordado por Benjamín Vicuña en abril del 2020, en plena época de pandemia por el coronavirus, a través de sus redes sociales.

“Mi hija Blanca murió tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad, no se pudo prever ni acusar a nadie, está en el aire, es el destino, la vida”, expresó en su publicación.

El actor recordó ese caso para pedirle a todos sus seguidores en las redes sociales que se cuiden del virus. “Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quédense en casa”, anotó.

¿QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE ESA TRAGEDIA?

Luego de muchos años de ocurrida esta tragedia, el actor Benjamín Vicuña decidió contar más detalles de lo sucedido con su pequeña hija y los duros momentos que tuvo que afrontar junto a su entonces pareja Pampita Ardohain.

Esto ocurrió durante una entrevista que brindó el actor chileno al periodista, Luis Corbacho, de la revista El Planeta Urbano.

“Hay que entender que la vida es un abanico de momentos y que no existe una sola sensación. Parte de la vida es el desamor, la desilusión, y yo creo que lo importante es no querer evadir justamente la vida; intentar aprender algo, estar consciente, estar despierto, transitarla”, expresó.

El artista chileno también precisó que tiene una personalidad alegre y que no se permite pasar mucho tiempo triste o “bajoneado” cuando algo le afecta, además, durante la conversación el periodista hizo alusión a su hija fallecida cuando se le preguntó si se sentía paranoico con el aspecto de la salud.

“No, porque justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso, directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero”, finalizó.

BENJAMÍN VICUÑA Y LOS MENSAJES A SU HIJA BLANCA

El actor Benjamín Vicuña continúa sorprendiendo a sus miles de fanáticos y seguidores debido a los mensajes llenos de sentimiento y emotividad que escribe constantemente en su red social de Instagram y que los dedica a su hija, Blanca. Acompañados de fotografías con su pequeña que han quedado como recuerdo, el artista conmueve mucho a los usuarios de las redes sociales quienes observan el gran amor que tenía el actor a su niña que falleció en el 2012.

MÁS INFORMACIÓN: El verdadero origen de la casa de China Suárez y por qué se habla de Benjamín Vicuña