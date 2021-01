Beto Ortiz rechazó el retorno a la cuarentena total en Lima Metropolitana desde el 31 de enero ante el aumento del número de contagios por Covid-19. En sus redes sociales, el periodista tildó de “borregos” a las autoridades del Gobierno que aprobaron esta medida extrema.

“Y fue así como volvieron a recetarnos la misma medicina que nos puso en el primer lugar en número de muertos a nivel mundial: cuarentena total. Allá vamos de nuevo, como borregos. A batir nuestro propio récord”, escribió en Facebook.

Luego agregó una imagen con la frase: “No al toque de quiebra”

De otro lado, en su programa “Beto a saber” comentó que Sagasti está siguiendo el mismo método que empleo Martín Vizcarra: aplicar el confinamiento.

Y fue así como volvieron a recetarnos la misma medicina que nos puso en el primer lugar en número de muertos a nivel... Publicado por Beto Ortiz (Oficial) en Miércoles, 27 de enero de 2021

“Hay millones de peruanos de que si no salen a trabajar, no comen. Y el anuncio de la cuarentena es un anuncio nefasto, es un anuncio de que mañana no van a tener cómo parar la olla. Los que tenemos la suerte de poder sobrevivir no vemos el drama de millones de personas que ante este anuncio están aterrorizados. Parece que nadie se pone en sus zapatos”, sostuvo.

“¿Cuales la propuesta nueva de este Gobierno? no existe”.

TE PUEDE INTERESAR