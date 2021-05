El periodista Beto Ortiz arremetió contra la también periodista Juliana Oxenford a pesar de su amistad. Durante el programa “Beto a Saber”, el conductor afirmó que el país no está para “imparcialidades” en este momento porque la democracia está en riesgo.

“Hay algunos colegas, pocos, por suerte, que quieren dársela de objetivos, quieren darse aires de que son muy plurales y que le dan cámara y pantalla a los dos lados de la historia. Estoy hablando puntualmente de un caso que creo que es emblemático, un caso clínico, que es el caso de mi amiga Juliana Oxenford, que le regala a la señora Boluarte, primera vicepresidenta de Castillo, 45 minutos de su programa, y dice que es una falta de respeto que la prensa se haya sesgado del lado de la candidata Fujimori, que eso es una falta de respeto al público y que ella no se presta a esos jueguitos”, señaló Beto Ortiz desde Nueva York.

El periodista afirmó que Juliana Oxenford siempre ha estado en contra de Keiko Fujimori: “Mira Juliana, de verdad es muy gracioso que hayas declarado que en otros programas se hace activismo político cuando realmente lo que tú has hecho durante una parte de tu carrera es activismo anti Keiko y estás en todo tu derecho, pero en este momento ya no caben esas poses de intelectual de Barranco, esas poses de chica moderna que está con las tendencias de la moda y que es anti Keiko porque es cool, es chévere”.

“No estamos defendiendo a una candidata, estamos impidiendo que la izquierda radical, la izquierda senderista tome el poder nuevamente, como casi lo logra hacer por vía de la violencia, eso es lo que estamos tratando de impedir, Juliana”, explicó Beto Ortiz.

En ese sentido, Beto Ortiz pidió a la periodista que aclare si está a favor de Pedro Castillo: “Con todo cariño, no seas conchuda, no seas conchuda, Juliana. Porque la diferencia entre tú, que eres anti Keiko, y yo, que soy anti terrucos, deschávate y di ‘yo estoy con los terroristas’. Bacán, dilo en tu programa, invita solamente a gente violentista”.

Beto Ortiz también recordó la época del terrorismo: “Toda una juventud de pulpines que son snobs, como no han vivido lo que los viejos hemos vivido, como no han tenido un coche bomba a la vuelta de su casa en el cine donde estaba viendo una película, entonces no tienen idea de lo que hablan, pero este es un punto que ya no admite retorno, en este momento tenemos que tomar partido, esas imparcialidades son imposibles y son sospechosas. En un momento de tanto peligro para el Perú, no se puede ser neutral, no se puede ser imparcial”.

Finalmente, el periodista indicó que Juliana Oxenford “todavía está a tiempo” de no convertirse en “otra Claudia Cisneros”.

“Yo sé, volviendo a Juliana, que ella todavía tiene sangre en el ojo porque Porky le demostró que estaba equivocada y no le gusta estar equivocada. Juliana querida, todavía estás a tiempo de no convertirte en otra Claudia Cisneros, por el amor de Dios, todavía estás a tiempo, toma un poco de agua, toma un poco de serenidad. Claudia Cisneros, que era una periodista brillante, de pronto se convirtió en la doctora Cachetada, la vida la trató mal, no caigas en eso, piensa un poquito”, sentenció Beto Ortiz.





