El periodista Beto Ortiz negó que haya amenazado con irse del país en caso de una victoria del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en la segunda vuelta presidencial.

“Beto Ortiz amenaza con irse del país si gana Pedro Castillo”, se lee en una noticia que circuló en las redes sociales en los últimos días.

Pero el conductor de ‘Beto a Saber’ aseguró que esta noticia es “falsa” y que no se irá del país en caso de que el nuevo presidente sea Pedro Castillo.

“Esta es mi patria y de aquí no me voy: aquí tengo chanfainita, aquí como mi langoy, no me voy”, escribió Beto Ortiz en Instagram.

Recordemos que la excandidata al Congreso por Perú Libre, Zaira Arias, amenazó públicamente que en un eventual gobierno de Castillo se iba a atentar contra la libertad de expresión del periodista Beto Ortiz al no permitir que su programa salga al aire.

Foto: Instagram Beto Ortiz

