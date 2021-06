El periodista de Willax TV, Beto Ortiz, se mostró muy molesta por el ausentismo que se produjo durante estas Elecciones 2021, donde se definía el presidente de la República entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Beto Ortiz se mostró molesto porque muchos no hayan ido a votar en estas importantes elecciones, pues para él se jugaba el futuro de la democracia.

“A nivel nacional ha habido un ausentismo del 24%. ¿Cómo es posible?. ¿Cómo es posible que en una elección que nos estamos jugando el futuro de vuestros hijos, de vuestros nietos, a la cuarta parte del país no le dio la gana de votar?”.

Beto Ortiz también lamentó que incluso en Lima, el 20% no haya ido a votar. “Osea, por la democracia no pudo hacer el mínimo sacrificio de levantar el cu** de la silla e ir a votar. En Lima metropolitana, esos que me dicen estar conmigo, el 20% no fue a votar. Me encantaría saber los nombres y ver uno por uno”.

“Ojalá que a estos señores, cuando entre este señor, el de sombrero loco llegue al poder, a esos que les expropie todo, que les quite todo. Es una irresponsabilidad criminal”, agregó.

Beto Ortiz también arremetió contra los miraflorinos. “Y saben que pasó en Puno, en Ica. El 80% fue a votar y ya saben quien ganó. Y no saben quien es el distrito de los con**, sí Miraflores”.

