El periodista Beto Ortiz viene siendo criticado en Twitter por usar de manera incorrecta la mascarilla cuando intenta entrevistar a uno de los jóvenes que lideró la marcha y plantón frente a su departamento en Miraflores, en noviembre de 2020. Como se sabe, el conductor de Willax TV lo denunció el mes pasado por este hecho.

El periodista encaró a Arnold Suárez, un usuario de Twitter con más de 13 mil seguidores, joven de la denominada “generación del bicentenario”, y lo aborda insistentemente con la mascarilla abajo de la boca, exponiéndolo ante la COVID-19.

“¿Por qué no me dices en mi cara todo lo que dices en Twitter? Dímelo en mi cara, (dime) degenerado. ¿Qué pasó con la generación del Bicentenario?”, le decía Beto Ortiz.

“¡Por qué te escapas, ahora sí eres cobarde! Dime pedófilo vendido!”, gritaba Ortiz, hasta que agentes de la Policía Nacional intervino.

Todo ocurrió tras una diligencia indagatoria en la DIPINCRI de Miraflores.

Por su parte, el joven dijo que se sintió acosado y perseguido.

“Estas personas nos han acosado, perseguido y empujado, insistiendo en que yo le diga calificativos como pedófilo y demás. Cabe resaltar que el hostigamiento por parte del Sr. Ortiz ha sido sin mascarilla (puesto que la tenía abajo todo el tiempo) y en presencia de los policías”, agregó.

“Además quiero agregar que no me dejo subir al taxi y se paró en la puerta de forma matona para no irme. Incluso intenté entrar por la otra puerta, en donde se subió a mi costado con la mascarilla mal puesta, mientras yo le pedía que se retire porque me estaba empujando”, comentó Arnold Suárez.

Beto Ortiz explica por qué se bajó la mascarilla

“Yo me bajé la mascarilla adrede. Si alguno de ustedes se contagia [de Covid-19] me avisa y yo le hago transfusión para que tengan mis anticuerpos en su cuerpito”, dijo Beto Ortiz.

