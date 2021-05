El periodista Beto Ortiz arremetió contra Tatiana Astengo por cuestionar el atentado terrorista que realizó Sendero Luminoso y que acabó con la vida de al menos 16 personas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Durante el programa “Beto a Saber”, el periodista indicó que en un tweet, “Verónika Mendoza se cuida de usar la palabra terrorismo, y dice atentado”; además, cuestionó las declaraciones de algunos actores reconocidos en el país.

“Por ejemplo, Tatiana Astengo escribe lo siguiente: son tan predecibles, ya empezaron con los “atentados terroristas” son bien puntuales, eso sí”, indicó Beto Ortiz.

El periodista no dudó en arremeter contra la actriz: “Tatiana, que es lo suficientemente vieja para haber vivido los atentados terroristas, no debería hacer escarnio de esa manera de la muerte cruel, sangrienta, brutal, inmisericorde de 18 peruanos que no le hicieron daño a nadie, 18 peruanos entre los que había 2 niños, pero a ella esto no le importa, no le parece relevante. Ella hace un análisis político porque ella es politóloga, pasó de ser ‘pechuga’ de ‘Pantaleón y las visitadoras’ a ser una analista, no sabemos en qué momento ocurrió esta metamorfosis”.

Beto Ortiz afirmó que los mensajes de estas figuras “le le hacen el juego al terrorismo, que se lo toman a la ligera, que creen que son chistosos”.

