Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa “Magaly TV La Firme” para condenar la muerte de 16 personas en el VRAEM a manos de la una columna de Sendero Luminoso, encabezada por Víctor Quispe Palomino, camarada “José”.

La periodista de espectáculos afiló su lengua contra la actriz Tatiana Astengo, quien dijo en sus redes sociales que la masacre perpetuada por Sendero Luminoso es un psicosocial que busca favorecer a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo.

“Son tan predecibles, ya empezaron con los ‘atentados terroristas’ son bien puntuales, eso sí”, apuntó Tatiana Astengo en Twitter.

Ante este indignante comentario, Magaly Medina decidió responderle abiertamente y tildarla de descerebrada.

“Esto no es un psicosocial que algunos como Tatiana Astengo, descerebrados, yo no sé por qué diablos utilizan el hecho de ser actores, de ser personajes conocidos que le llegan al público para decir una serie de barrabasadas. ¿Cómo va a ser esto un psicosocial? en qué mente se le ocurriría que alguien puede querer volver a las épocas que muchos jóvenes hoy en día ni siquiera vivieron, pero nosotros sí. Sabíamos que si nuestros padres hijos y hermanos salían a trabajar no sabías si volvían, porque un cochebomba en el paradero que tomaban el bus, iba a explotar y hacerlos volar en pedazos y nunca más regresaban a casa. Eran así esas épocas”, dijo indignada la popular ‘Urraca’.

De otro lado, Magaly Medina pidió a los peruanos votar este 6 de junio y enfatizó que Keiko Fujimori no ha gobernado el país.

“El que gobernó fue su padre y tuvo todos los errores, fue un dictador, pero por qué le achacamos eso a su hija. Entre estas dos tendencias, yo no quiero a una bruta de Dina Boluarte siendo vicepresidenta de mi país, no quiero gente que no haga deslinde con el terrorismo que acaba de matar a dos niños en el país”, comentó.

