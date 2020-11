Vanessa Terkes fue entrevistada en el programa “Beto a saber” de Beto Ortiz, donde habló sobre su posible candidatura al Congreso de la República con el partido Alianza Para el Progreso.

Durante la entrevista, la actriz no pudo evitar las preguntas sobre su todavía esposo, George Forsyth.

“En muchas elecciones, cuando hay un candidato que tiene alguna expectación, siempre le buscan a la ex o al ex, le pasó al propio Acuña con su exesposa”, le dijo Beto Ortiz.

“Es que a mí no me han puesto, yo los he buscado”, aclaró Vanessa Terkes.

“Pero te tienen que haber puesto porque estás”, insistió el periodista.

Ella recordó que es militante de APP desde el año 2014, pero Beto Ortiz señaló: “Pero no todos los militantes llegan a la lista del Congreso”.

“¿Cuánta relación tiene tu presencia en la lista con tu calidad de ex de un candidato presidencial?", insistió Ortiz segundos más tarde.

Según Vanessa Terkes, no hay ninguna relación en su candidatura al Congreso con ser la expareja de George Forsyth.

“No seas ingenua”, le dijo Beto Ortiz.

“No, de verdad que no. Vengo pensando esto hace un tiempo”, aseguró la actriz.

