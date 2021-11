¡Fuertes declaraciones! Bettina Oneto estuvo como invitada especial en el programa que conduce Milagros Leiva por su canal de Youtube, llamado “Vida y Milagros”, donde la artista confesó lo duro que es trabajar en el medio artístico y que hasta tuvo que verse obligada a ir a terapia psiquiátrica.

“Sufro mucho y por eso me da ansiedad, porque me adelanto a cosas que pueden pasar, entonces yo tengo que ir donde un psiquiatra y tratarme. He ido a terapia por la ansiedad. Nos hablan de la gente rota, esas personas que te escriben cosas feas, son gente rota, oscura... Yo he tratado de estar bien conmigo misma, quererme a mi, decirme que lo que hice mal, ya quedó atrás”, comenzó diciendo la artista.

“A veces me abrazo sola, canto una canción, y me voy llenando... Yo siempre me preguntaba por qué actores de Hollywood se suicidaban, si les iba tan bien, y es eso, yo siento lo mismo, obviamente soy más chica, en un país más chico. Siento muchos miedos, muchas ansiedades”, agregó.

En ese sentido, la popular actriz y comediante, no pudo evitar quebrarse al referirse a lo mucho que sufrió cuando la tildaron de “loca” y hasta de “drogadicta”.

“Me han creído demasiado loca y ya me cansé, me aburrí. No me quieren, porque dicen que estoy fea, nunca estás en una novela, y no me importa porque lo he ganado sola, he ganado 46 años de la gente sin tener una pantalla, y eso es muy importante para mi”, expresó con la voz entrecortada.

“Piensan que soy drogadicta, me lo escriben, me lo dicen, y me da vergüenza, porque en algún momento he hecho cosas en mi vida muy locas. Ya crecí, no se puede ser vieja y sabia, sin haber sido loca y joven”, finalizó diciendo.

