La cartelera de espectáculos en Lima está a punto de recibir una de sus apuestas más ambiciosas y originales del año. Se trata de EL DESEO, una experiencia escénica que rompe con las categorías tradicionales para sumergir al público en un universo donde convergen el teatro, la música en vivo, el baile, el humor, la sensualidad y la emoción.

La experiencia estrenará el próximo 8 de julio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y contará con funciones el 22 de julio y el 5 de agosto. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Atrápalo.

Creada y dirigida por el dramaturgo y director argentino Casper Espósito, y producida por Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte, la propuesta llegará al Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, con un elenco integrado por reconocidas figuras del espectáculo nacional como Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos.

“EL DESEO no es una obra de teatro, tampoco un concierto ni un cabaret. Es una experiencia diseñada para sorprender al espectador desde el primer momento y hacerlo parte de un mundo completamente diferente”, adelanta la producción.

La puesta en escena apuesta por una estética sofisticada, números musicales especialmente creados para el espectáculo, impactantes coreografías dirigidas por Arturo Chumbe y una narrativa sensorial que busca conectar con una pregunta universal: ¿qué es aquello que realmente deseas?

Más que contar una historia lineal, EL DESEO propone un recorrido emocional donde cada artista representa distintas formas de anhelar, soñar, amar, arriesgarse y perseguir aquello que da sentido a la vida.

Un espectáculo que busca conectar con las emociones

Según su creador, el deseo es el motor invisible que mueve a las personas y las impulsa a cambiar, crecer y perseguir sus sueños. Bajo esa premisa nace esta experiencia que invita al público a detenerse por un momento y reconectar con aquello que verdaderamente lo emociona.

En tiempos donde las propuestas escénicas buscan reinventarse, EL DESEO apuesta por una fórmula poco habitual en la escena local: combinar diversas disciplinas artísticas en una misma experiencia inmersiva, donde cada función se convierte en un acontecimiento único e irrepetible.

Ficha del espectáculo

Creación y dirección: Casper Espósito

Producción: Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte

Elenco: Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos

Dirección coreográfica: Arturo Chumbe

Arreglos musicales: Mica Hourbeigt

Lugar: Centro de Convenciones Bianca (Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco).

Funciones: 8 y 22 de julio; 5 de agosto.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Atrápalo.