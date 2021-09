Transmitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y adaptada al menos unas 28 veces, “Yo soy Betty, la fea” es la telenovela más vista en la historia de la televisión mundial. La producción colombiana, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, se consolidó como un fenómeno de masas que mantiene vigente su popularidad, incluso más de 20 años después de su estreno.

La popular historia, creada por Fernando Gaitán, que sigue el tormentoso romance entre la secretaria poco agraciada, pero muy inteligente, Beatriz Pinzón y el presidente de una compañía de modas, Armando Mendoza, se ha mantenido vigente con el paso del tiempo. Hoy, “Yo soy Betty, la fea” sigue gozando de mucha popularidad, prueba de ello es que se mantiene en el top 10 de los contenidos más vistos de Netflix en Latinoamérica.

Si bien la telenovela colombiana, ganadora de un Récord Guinness, les permitió a sus actores hacerse conocidos internacionalmente e impulsar sus carreras, no todo ha sido sonrisas y felicidad. Algunos de los intérpretes que fueron parte del elenco de “Yo soy Betty, la fea” están hartos de sus personajes, a tal punto que se han manifestado al respecto pidiendo que los dejen de comparar con los papeles que interpretaron años atrás.

“BETTY, LA FEA”: QUIÉNES SON LAS ACTRICES QUE ESTÁN CANSADAS DE LA FAMA DE SUS PERSONAJES

Aunque ya han pasado más de dos décadas desde su estreno, “Yo soy Betty, la fea” sigue en la memoria de quienes la vieron. Tanto el público como los actores que formaron parte de la telenovela, mantienen gratos recuerdos de esta historia.

En diversas entrevistas, los actores de “Yo soy Betty, la fea” han recordado con cariño y nostalgia los momentos que vivieron durante las grabaciones de la telenovela, que marcó las carreras de todos los que desfilaron por los 335 episodios de esta historia.

Sin embargo, existe una contracara de ese éxito televisivo. Dos actrices de la telenovela, Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández, mejor conocida como “La Peliteñida”, y Martha Isabel Bolaños, cuyo papel en la novela es el de Jenny, también conocida como “la pupuchurra”, han sufrido algunas experiencias incómodas como consecuencia de esos personajes que interpretaron.

Tanto Lorna Cepeda como su compañera Martha Isabel Bolaños han insistido en que la oportunidad de ser parte de “Yo soy Betty, la fea” les permitió un gran crecimiento actoral, un reconocimiento popular y el impulso de sus carreras cuando aún eran muy jóvenes.

Las actrices colombianas siempre se han mostrado agradecidas con esto. Pero, la contracara de ese éxito fue el encasillamiento que sus papeles les generaron posteriormente, así como comentarios del público que comparaban a las dos mujeres con sus personajes de la ficción.

Lorna Cepeda y Martha Isabel Bolaños han manifestado su molestia al ser comparadas con los personajes que interpretados en 1999. Hoy, más de dos décadas después, siguen siendo llamadas con los mismos apodos de sus personajes.

En una entrevista para “Las2orillas”, Martha Isabel Bolaños dejó en claro que no tolera más que la comparen con Jenny, personaje que interpretó en “Yo soy Betty, la fea”. Incluso, se mostró fastidia cuando la volvieron a llamar “La impulsadora” y “la pupuchurra”.

Cuando el periodista la saludó y le dijo “la pupuchurra”, la cara de la actriz se transformó y paró la entrevista: “Cuidadito, cuidadito… Nada, prohibido, prohibido”, le dijo al periodista que, nervioso, se ríe para pasar el incómodo momento.

“No me gusta que me digan así, Betty le fea me abre puertas… pero Jenny ya fue, me encasilla”, dijo Martha Isabel y agregó que “no falta el que me insulta por ese papel”, y concluye pidiendo “no me digan más así, no me digan más así”.

Por su parte, Lorna Cepeda utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre su personaje y cómo ha sido encasillada en ese papel a lo largo de los años. En su video ella recordó que mucha gente la reconoce como “La Peliteñida”, y confiesa que eso no le molesta, aunque hizo algunas aclaraciones.

“Últimamente me han metido en un prototipo de mujer rubia, que se la pasa arreglándose todo el día, que es superficial, poco inteligente, que todo lo consigue fácil… y noooo, para nada. Yo soy una mujer empresaria, trabajadora, madre de tres hijos que salgo adelante”, dijo Lorna Cepeda en una publicación que realizó el 11 de setiembre de 2021.

En el video, Lorna Cepeda señala que las personas “solemos calificar a la gente por cómo se viste, por cómo habla, que si está gordo, que si está flaco” y considera que esos estereotipos no definen a un ser humano en su forma de ser, pensar y hacer.

Con esto, la actriz colombiana mostró su molestia al ser comparada con su personaje que le dio la fama internacional, pero que también le ha causado dolores de cabeza.