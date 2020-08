Blanca Rodríguez publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a todos sus fans. Tal fue la confusión, que la esposa del exfutbolista Juan Vargas tuvo que salir a aclarar por la imagen donde luce irreconocible.

¿Se hizo algún retoque en el rostro? Muchas usuarias le hicieron esta consulta a la influencer, pues Rodríguez luce un rostro más joven, sin ojeras, ni líneas de expresión.

Esto dejó el shock a todos y las fans asumieron que se había sometido a una cirugía plástica.

Blanca Rodríguez aclara si se hizo cirugía.

“¡No me hice nada! ¡Debe ser el ángulo de la foto!”, respondió a una usuaria que aseguró que se hizo ‘arreglito’ en la cara.

“jajaja no! Recién me había levantado y amanezco un poco hinchada, además del filtro de las fotos, pero la nariz me la opere hace 15 años”; agregó la esposa del ‘Loco’ Vargas.

