La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece fortalecerse con el pasar del tiempo desde que ambos decidieron reconciliarse. Esta vez, la pareja no solo se deja ver junta y muy cariñosa tras los partidos del Inter Miami, donde juega el futbolista, sino que también ha trascendido que la cantante estaría organizando los preparativos para su boda.

Hace poco, Tini fue vista luciendo un lujoso anillo de diamantes en su dedo anular durante la presentación de De Paul en el Inter Miami. El detalle no pasó desapercibido por la prensa local, que empezó las especulaciones sobre un posible matrimonio. Eso sí, ninguno de los dos ha manifestado públicamente su compromiso ni han dado pistas en sus redes sociales.

Sin embargo, según el periodista Pepe Ochoa, quien es panelista del programa ‘LAM’, la intérprete de ‘La Triple T’ habría agendado una cita en el exclusivo atelier de la diseñadora Romona Keveza, en Miami. “Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia”, aseguró.

De acuerdo al panelista, el diseño tendría un valor estimado de 30 mil dólares y sería confeccionado a medida con telas de alta calidad, mezclando un estilo romántico con un toque pop, fiel al perfil artístico y vanguardista de la cantante.

Mientras los rumores sobre su posible compromiso con De Paul siguen fuertes, Tini se sumó a la familia de Under Armour como embajadora de la marca para inspirar a las nuevas generaciones a través de la fuerza, la autenticidad y el movimiento.

La colaboración fue revelada simultáneamente por la marca y por Tini. (Foto: Under Armour)

“Unirme es algo muy natural para mí. Creo profundamente en apostar por uno mismo, en superar los propios límites y en ser auténtica, ya sea en el escenario, entrenando o en la vida”, afirmó la cantante.